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    • 16.07.2020 18:07
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    Başkanı'ndan halka jkoronale mücadele için 3 gün oruç tutma çağrısı

    Başkanı , halkı yeni tip koronale (Kovid-19) mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı. Chakwera, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pazar gününü de ulusal ilan ettiğini ifade ederek "Tüm dindar vatandaşları ve Malavili sakinlerini, Kovid-19'a karşı bugün başlamak üzere üç gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırıyorum." dedi.

    3 günlük koronavirüs orucu!

    Başkanı , halkı yeni tip koronale (Kovid-19) mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı. Chakwera, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pazar gününü de ulusal ilan ettiğini ifade ederek "Tüm dindar vatandaşları ve Malavili sakinlerini, Kovid-19'a karşı bugün başlamak üzere üç gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırıyorum." dedi.

    Eski bir papaz olan Chakwera, geçen ay düzenlenen seçimleri kazanarak devlet başkanı olmuştu.

    Ülkede şimdiye kadar 21 bin 532 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 497 kişide Kovid-19 tespit edildi. nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

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