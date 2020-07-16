ABD Adalet Bakanı William Barr, Gerald Ford Başkanlık Müzesi'nde ABD'nin Çin politikasına yönelik bir konuşma yaptı.

Çin yönetiminin politikalarını "diktatörlük" olarak nitelendiren Barr, "Çin Komünist Partisi (CCP) dünyanın en antik medeniyetlerinin birisini demir yumruk ile yönetiyor. Uluslararası sisteme dayalı hukuku alaşağı etmek için, Çin halkının büyük üretim ve ustalık gücünü baskı altına almaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Barr, Çin'in üretim ve teknoloji alanında ABD'nin önüne geçmeye çalıştığını ve zaman zaman bunu başardığına da vurgulayarak, bu durumun "riskleri" hakkında uyarılarda bulundu.

Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a yönelik çalışmalara sızmaya çalıştığını vurgulayan Barr, "Kovid-19 salgının örtbas etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Pekin yönetimi, şimdi umutsuzca bir halkla ilişkiler darbesi peşinde. Sağlık alanında yeni bir atılım yaparak, kredi kazanmaya çalışıyor olabilir." ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE "PİYON" BENZETMESİ

Barr, Çin'in yapay zeka ve son teknolojiden yararlanarak kendi halkını yakından izlediğini belirterek, Çin ile yakın ilişki içinde bulunan Amerikan teknoloji devlerine de tepki gösterdi.

ABD'nin eski başkanı Bill Clinton döneminde 2000 yılında Çin ile ticari ilişkilerin normalleştiğini anımsatan Barr, "2000 yılından itibaren ABD'nin büyük teknoloji firmaları da kendilerinin Çin etkisinin piyonları olmasına izin verdi. Yıllar içinde Google, Microsoft, Yahoo ve Apple gibi firmalar da CCP ile iş birliğine aşırı istekli hale geldi." dedi.

HOLLYWOOD'UN ÇİN İLE İLİŞKİNİ ELEŞTİRDİ

Amerikan film sektörü Hollywood'daki Çin etkisine de işaret eden Barr, "Hollywood şu anda dünyanın en büyük insan hakları ihlalcisi Çin Komünist Partisini tatmin etmek için kendi filmlerini sansürlüyor." dedi.

Barr, Hollywood'un sadece Çin'de gösterime giren yapımlara değil, Amerikan izleyicisi ile buluşanlara da sansür uyguladığını öne sürdü.

Disney'in de Çin ile ilişkisine dikkati çeken Barr, "Walt Disney, şirketinin günümüzün yabancı diktatörlüğü ile nasıl bir ilişki kurduğunu görseydi, kalbi çok kırılırdı." ifadesini kullandı.