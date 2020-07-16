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    • 16.07.2020 20:41
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    protestocuların ortasında kaldı neye uğradığını şaşırdı

    Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan 'u durdurarak köşeye sıkıştıran bir grup, 'nı zora soktu. Fransız lider, 'in merkezindeki 'nden geçtiği sırada kendisiyle konuşmak isteyen bir grup tarafından durduruldu. Protestocular istekleri konusunda Macron'a baskı uyguladı.

    Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan 'u durdurarak köşeye sıkıştıran bir grup, 'nı zora soktu.

    Fransız lider, 'in merkezindeki 'nden geçtiği sırada kendisiyle konuşmak isteyen bir grup tarafından durduruldu.

    Protestocular istekleri konusunda Macron'a baskı uyguladı.

    "O POLİSLERİ KOV"
    Bu kişiler, tecavüzle suçlanan yeni içişleri bakanı konusunda da Macron'u sıkıştırdı.

    Gruptan biri, yetkililerin protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinden korkması sonrasında görevlendirilen motosikletli polis birliklerini kastederek defalarca "BRAV'ı kov" diye bağırdı.

    Macron ise "Bu söylediğinizi yapacak kişi cumhurbaşkanı değildir." dedikten sonra gruptan "sakin olmalarını" istedi.

    RESMİ TATİLDEYİZ
    Kendisini sıkıştıran kişilerle Macron arasındaki hararetli konuşma sürerken Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu gruba resmi tatil olan Bastille Günü'nde eşiyle yürüyüş yaparken durdurulduğunu hatırlattı.

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