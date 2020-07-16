Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Emmanuel Macron'u durdurarak köşeye sıkıştıran bir grup, Fransa Cumhurbaşkanı'nı zora soktu.

Fransız lider, Paris'in merkezindeki Tuileries Bahçesi'nden geçtiği sırada kendisiyle konuşmak isteyen bir grup tarafından durduruldu.

Protestocular istekleri konusunda Macron'a baskı uyguladı.

"O POLİSLERİ KOV"

Bu kişiler, tecavüzle suçlanan yeni içişleri bakanı konusunda da Macron'u sıkıştırdı.

Gruptan biri, yetkililerin protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinden korkması sonrasında görevlendirilen motosikletli polis birliklerini kastederek defalarca "BRAV'ı kov" diye bağırdı.

Macron ise "Bu söylediğinizi yapacak kişi cumhurbaşkanı değildir." dedikten sonra gruptan "sakin olmalarını" istedi.

RESMİ TATİLDEYİZ

Kendisini sıkıştıran kişilerle Macron arasındaki hararetli konuşma sürerken Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu gruba resmi tatil olan Bastille Günü'nde eşiyle yürüyüş yaparken durdurulduğunu hatırlattı.