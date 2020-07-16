Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Bingazi'den Kahire'ye gelen Libya kabile reisleri ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bassam Radi, görüşmelerin "Mısır ve Libya kardeş ülkeler. Tek ve ortak bir kaderi var" başlığı altında süreceğini ifade etti.