Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Bingazi'den Kahire'ye gelen Libya kabile reisleri ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bassam Radi, görüşmelerin "Mısır ve Libya kardeş ülkeler. Tek ve ortak bir kaderi var" başlığı altında süreceğini ifade etti.
Darbeci General Hafter'i destekleyen kabile reisleri, mevcut Libya'daki gelişmeleri ele almak için Kahire'ye geldiğini açıkladı. Radi, Mısır'ın Libya'ya yönelik tüm düzeylerdeki çabalarının temel amacının, ülkesi ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek noktasında harekete geçirdiğini sözlerine ekledi.
"ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALEDE BULUN"
Libya'da darbeci Halife Hafter yanlısı Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde ulusal güvenliğine tehdit görmesi halinde Mısır Ordusunun Libya'ya askeri müdahale etmesi gerektiğini söylemişti. Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, "İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya'ya müdahale etmeli" ifadesine yer verilmişti.