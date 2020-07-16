Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.07.2020 16:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2020 16:52
    ABONE OL

    Darbeci ve darbe yanlıları bir araya geldi! 'da skandal çağrı

    'ın darbeci lideri , Libya'da darbe yapmak isteyen Hafter'e destek veren Libya kabile reisleri ile Kahire'de bir araya geldi. Hafter yanlısı ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, "İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya'ya müdahale etmeli" ifadesine yer vermişti.

    Darbeci ve darbe yanlıları bir araya geldi

    Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Bingazi'den Kahire'ye gelen Libya kabile reisleri ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bassam Radi, görüşmelerin "Mısır ve Libya kardeş ülkeler. Tek ve ortak bir kaderi var" başlığı altında süreceğini ifade etti.

    Darbeci General Hafter'i destekleyen kabile reisleri, mevcut Libya'daki gelişmeleri ele almak için Kahire'ye geldiğini açıkladı. Radi, Mısır'ın Libya'ya yönelik tüm düzeylerdeki çabalarının temel amacının, ülkesi ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek noktasında harekete geçirdiğini sözlerine ekledi.

    "ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALEDE BULUN"
    Libya'da darbeci Halife Hafter yanlısı Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde ulusal güvenliğine tehdit görmesi halinde Mısır Ordusunun Libya'ya askeri müdahale etmesi gerektiğini söylemişti. Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, "İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya'ya müdahale etmeli" ifadesine yer verilmişti.
    Haberler Dünya Darbeci ve darbe yanlıları bir araya geldi! Mısır'da skandal çağrı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri