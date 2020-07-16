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    • 16.07.2020 19:01
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    Avrupa Birliği'nden flaş karar! İki ülkeye daha lar kapatıldı

    tedbirleri nedeniyle mart ayında larını kapatan Avrupa Birliği () ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden Karadağ ve 'ı da çıkarttı.

    AB'den flaş karar! İki ülkeye sınırlar kapatıldı...

    Konseyi, üçüncü ülkelerden zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesini güncelledi.

    Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış lar, önceki listede olduğu gibi Cezayir, , Kanada, Gürcistan, Japonya, Fas, , Ruanda, , Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli açılacak.

    AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde 'e de kısıtlama uygulanmayacak.

    Önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Karadağ ve 'a ise sınırlar yeniden kapatılacak.

    Türkiye, ABD, , Brezilya ve Hindistan gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

    Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.

    AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

    Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

    Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.

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