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    • Dünya
    • 16.07.2020 16:29
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    • 16.07.2020 16:29
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    ABD'den fotoğrafıyla 'e mesaj! çalkalandı...

    Bakanı Mike Pompeo'nun köpeğinin ile oynarken çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşması ortalığı karıştırdı. lideri 'e benzetilen ünlü çizgi karakterin Çin'de paylaşılması yasak.

    ABD'den köpek fotoğrafıyla Çin'e mesaj!

    Bakanı Mike Pompeo'nun mesajında yer alan fotoğrafta, Mercer adlı köpeği 'en sevdiği oyuncakları'nın arasında oturuyor. Yerdeki oyuncaklar arasında ise en önde Disney'in ünlü çizgi karakteri Winnie the Pooh'nun () peluş oyuncağı bulunuyor. Bu nedenle Pompeo'nun bu "masum" görünen fotoğrafıyla aslında 'e üstü kapalı bir mesaj gönderiyor olabileceği yorumları yapılıyor.

    Winnie the Pooh, Çin'de Devlet Başkanı 'e hakaret kabul ediliyor. Nedeni ise geçmişte yapılan ve Şi'yi Winnie the Pooh'ya benzeten paylaşımlar.

    Winnie the Pooh Çin'de neden 'sakıncalı?'

    Şi, ilk kez 2013'te dönemin ABD Başkanı ile bir araya geldiği ABD ziyareti sırasında Disney karakterine benzetilmişti.

    İri-yarı Şi ve uzun boylu Obama'nın birlikte çekilen fotoğrafıyla Winnie the Pooh ve Kaplan Tigger'ın Yüz Hektar Ormanı'ndaki yürüyüşü arasında bağlantı kurulmuştu.

    Bu benzetme, Çinli yetkililerce sansürlenene kadar te çokça paylaşıldı.

    Daha sonra, muhalifler için Winnie the Pooh, Şi ile alay etmek için kullanılan bir sembol haline geldi.

    Bu benzetme da yayılmaya başlayınca, 'nun kararıyla paylaşımlar kaldırıldı.

    Artık Winnie Çin'de, kullanmadan önce bir kere daha düşünülen isimlerden. Çin internette Ayı Winnie temalı paylaşımları ve fotoğrafları sansürlüyor.


    Çin'in en popüler platformlarından olan Sina Weibo'da, kullanıcılar Winnie kelimesini arayınca, sadece hükümetin onayladığı içeriğe ulaşabiliyorlar ve "bu kelimeye ait bazı arama sonuçları engellenmiştir" yazısıyla karşılaşıyorlar.

    Hatta 2019'da ülkede Tayvan yapımı Devotion oyunu, Şi Jinping ile Winnie the Pooh arasında "gizli bir bağlantı" kurduğu için kullanımdan kaldırılmıştı.

    Çin'de Sansür Kurulu 2018'de de "Winnie the Pooh"nun (Ayı Winnie) yeni uyarlaması Christopher Robin filmini yasaklamıştı.

    Pompeo fotoğrafı kasıtlı mı paylaştı?

    ABD Dışişleri Bakanı'nın, köpeğinin Winnie the Pooh oyuncağı ile fotoğrafını "art niyet gütmeden" paylaşmış olması kuvvetle muhtemel.

    Ancak fotoğrafta dikkat çeken başka "referanslar" da var.

    Çin'de köpek kelimesi, agresif ve asi kişileri tanımlamak için kullanılabiliyor. Pompeo'nun da ABD'yi ya da kendisini simgelemek için köpek fotoğrafı paylaşmış olabileceğini düşünenler var.

    Çin'de ABD ve Pompeo'dan sıkça "köpek" diye bahsediliyor.

    Fotoğrafta görünen fil oyuncağının da üstü kapalı olarak 'ı temsil ettiği görüşünde olanlar da var.

    Nasıl tepkiler geldi?

    Pompeo'nun Twitter'da paylaştığı fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı. Bazı Twitter kullanıcıları Çin Devlet Başkanı'yla dalga geçen görseller ve Pompeo'nun "Çin'le oynadığına" dair yorumlar paylaştı.

    Ama Çin'de Twitter'ın yasaklı, Çin devlet başkanlarına yönelik yorumların da sansüre uğradığı düşünülürse, bu fotoğrafın Çin içinde ses getirmesi pek mümkün değil.

    Çinli internet kullanıcıları son aylarda, koronavirüs salgını ve 'daki protestolarla ilgili yaptığı yorumlardan ötürü Pompeo'ya yoğun hakaretlerde bulunuyordu.

    Çin devlet televizyonu da Mayıs ayından bu yana Pompeo hakkında "yalanların kralı", "şeytan" gibi ifadeler kullandı.

    Bu nedenle Pompeo'nun Çin'e bireysel bir cevap olarak bu fotoğrafı paylaşmış olabileceği de düşünülüyor.

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