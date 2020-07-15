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    • Dünya
    • 15.07.2020 Gazete
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    Wayfair'de 13 bin dolara satılan dolapların kayıp çocukları sembolize ettiği ortaya çıktı!

    ABD'de, ortaya çıkan Wayfair isimli e-ticaret sitesinin skandalı, dünyada yankı buldu. Mobilya alışveriş sitesi olan Wayfair'de 13 bin dolara satılan dolapların, 9 bin dolara satılan yastıkların kayıp çocukları sembolize ettiği ortaya çıktı! Satış sayfasında yer alan kripto kodlarla kayıp çocukların internette fotoğraflarına erişildiği anlaşıldı.

    Şifre: Dolap
    ABD'de, ortaya çıkan Wayfair isimli e-ticaret sitesinin skandalı, dünyada yankı buldu. Mobilya alışveriş sitesi olan Wayfair'de 13 bin dolara satılan dolapların, 9 bin dolara satılan yastıkların kayıp çocukları sembolize ettiği ortaya çıktı! Satış sayfasında yer alan kripto kodlarla kayıp çocukların internette fotoğraflarına erişildiği anlaşıldı.



    Ürünlerin başında çocuk isim yokken ucuza satılması, isim varsa on binlerce dolara pazarlanması skandalı işaret etti. Ahlaksız pazarlamayla ilgili ABD ve Türkiye dahil çok yönlü soruşturma açıldı.



    ŞEYTAN tahtını, insana kaptırdı

    BU dünya çocuklar için zalim bir yer

    KAN emiciler yeniden ortaya çıktı

    BÖYLE bir dünyada yaşamak istemiyorum

    İNSANIN aklı almıyor...

    AVAZIM çıktığı kadar bağırmak istiyorum...

    BİRİ lütfen şaka desin...

    ÇOCUKLARIN çıkaramadığı ses olalım...






    Haberler Dünya Wayfair'de 13 bin dolara satılan dolapların kayıp çocukları sembolize ettiği ortaya çıktı!
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