Wayfair'de 13 bin dolara satılan dolapların kayıp çocukları sembolize ettiği ortaya çıktı!

ortaya çıkan Wayfair isimli e-ticaret sitesinin skandalı, dünyada yankı buldu. Mobilya alışveriş sitesi olan Wayfair'de9 bin dolara satılan yastıkların kayıp çocukları sembolize ettiği ortaya çıktı! Satış sayfasında yer alan kripto kodlarla kayıp çocukların internette fotoğraflarına erişildiği anlaşıldı.Ürünlerin başında çocuk isim yokken ucuza satılması, isim varsa on binlerce dolara pazarlanması skandalı işaret etti. Ahlaksız pazarlamayla ilgili ABD ve Türkiye dahil çok yönlü soruşturma açıldı.ŞEYTAN tahtını, insana kaptırdıBU dünya çocuklar için zalim bir yerKAN emiciler yeniden ortaya çıktıBÖYLE bir dünyada yaşamak istemiyorumİNSANIN aklı almıyor...AVAZIM çıktığı kadar bağırmak istiyorum...BİRİ lütfen şaka desin...ÇOCUKLARIN çıkaramadığı ses olalım...