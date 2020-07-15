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    • 15.07.2020 17:49
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    Trump'tan heyecanlandıran aşı paylaşımı! aşısı bulundu mu?

    Yeni tip salgınından dünyada en çok etkilenen ülke olan ABD Başkanı , aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

    Korona aşısı bulundu mu? Heyecanlandıran paylaşım

    ABD Başkanı resmi Twitter hesabından aşısıyla ilgili heyecan yaratan bir tweet paylaştı. Trump "Aşıda harika haber!" ifadesini kullandığı tweetiyle aşı çalışmalarında sona gelindiği sinyalini verdi.

    ABD'de devam eden aşı çalışmalarında insan deneylerine başlandığı ve son aşamaya gelindiği de gelen arasındaydı.

    ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

    Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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