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    • 16.07.2020 00:07
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    'nin kuzeyindeki ilçesine hava saldırısı! 1 ölü 11 yaralı

    'nin kuzeyinde, ile terörden arındırılan ilçe merkezindeki sivil yerleşimlere düzenlenen iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

    Suriye'nin kuzeyine saldırı! Ölü ve yaralılar var

    'nin kuzeyinde, ile terörden arındırılan ilçe merkezindeki sivil yerleşimlere düzenlenen iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

    Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde, sivil yerleşimlere iki hava saldırısı gerçekleştirildi.

    UÇAK GÖZLEMEVİNE GÖRE SALDIRILARI RUSYA YAPTI
    Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, saldırıları 'ya ait bir savaş uçağı TSİ 22:29 ve 22:44'de gerçekleştirdi.

    Uçak gözlemevi, Rus uçaklarının Bab'da uçuşlarını sürdürdüğünü belirtti.

    Sivil yerleşimleri hedef alan bombardımanda ilk belirlemelere göre, 1 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi.

    Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

    ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR
    Saldırıların olduğu noktalara çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Şubat 2017'de Bab ilçe merkezini terör örgütü işgalinden kurtarmıştı.

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