Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.07.2020 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2020 16:33
    ABONE OL

    duyurdu! Başkan Erdoğan ile Putin talimat verdi

    Son dakika haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, lideri ile Başkan 'ın yaptıkları telefon görüşmesinde ilgili kurumlara iki ülke arasındaki uçak seferleri konusunda müzakereleri başlatma talimatını verdiklerini söyledi.

    Kremlin açıkladı! Erdoğan ile Putin uçuş seferleri konusunda talimat verdi

    Rus RİA haber ajansına konuşan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın 13 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsattı.

    Görüşmede, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunun ele alındığını belirten Peskov, "İki lider, ilgili kurumlara müzakereleri başlatma talimatını verdi." dedi.

    Rus hükümeti, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tahliye uçuşları hariç tüm uluslararası uçuşların 27 Mart itibarıyla durdurulduğunu açıklamıştı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

    Haberler Dünya Rusya duyurdu! Başkan Erdoğan ile Putin talimat verdi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri