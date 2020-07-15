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    • Dünya
    • 15.07.2020 14:20
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    • 15.07.2020 14:24
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    ’cülerden toplanan himmet paraları ‘’ olayını kapatmak için kullanılmış!

    15 Temmuz hain darbe girişimine imza atan 'nün her geçen gün yeni bir pisliği gün yüzüne çıkıyor. Okul müdürünün ‘larıyla’ gündeme gelen 'nün ’deki sözleşmeli okulu ve Bilim Sözleşmeli Okulu’nda yeni bir skandal patlak verdi. FETÖ okulu, cinsel saldırıya uğrayan okul çalışanını susturmak için 450 bin dolar para verdi. FETÖ’cülerden toplanan himmet paralarının ‘cinsel saldırı’ olayını kapatmak için kullanılıyor olması dikkat çekti. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Himmet paraları sapık FETÖ militanı için harcanmış

    'nin eyaletinin Paterson şehrinde faaliyet gösteren 'nün sözleşmeli okullarından ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Arts and Science Charter School)'nda bir skandal daha patlak verdi.

    Okul Müdürü (Doğan Necimoğlu)'nun ilk olarak 2019 yılının Şubat ayında okulda resepsiyon görevlisi olarak çalışan J.R. adlı bir kadın tarafından sözlü ve fiziki '' suçlamasıyla haberlere konu olmuş, bunun üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

    2019 yılının Mayıs ayında ise okulunda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmış B.B., eski okul müdürü Danny Necimo hakkında kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. B.B., Necimo tarafından defalarca cinsel tacize uğradığı ifade etmişti.

    ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇME KARŞILIĞI 450 BİN DOLAR
    'Cinsel taciz' olayıyla ilgili görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Paterson Times'ın New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberinde, okulda çalışan şikayetçi kadın J.R'nin ile FETÖ okulu ile 16 Mayıs günü 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ifade edildi. Bu dev miktarın FETÖ okulunun bütçesinden 3 ayrı çek olarak ödendiği kaydedildi.

    Edinilen bilgiye göre Danny Necimo, Paterson'daki FETÖ okulunda 1 Ağustos 2015'te yıllık 91 bin dolar maaşla okul müdürü olarak işe başladı. Yine aynı okulda çalışan Semra Necimoğlu ile evli olduğu biliniyor.


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