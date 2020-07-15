Bilim insanları virüsün tedavi edilmesi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken bir yandan da virüsün kaynağını ve nasıl bulaşmaya başladığını araştırıyor.

Dünyadan gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ederken Çinli bir bilim insanının yaptığı açıklamalar dünyayı şoke etti.

Bilim insanı Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etti.