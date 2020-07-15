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    • 15.07.2020 17:11
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    'nin etkili gazetelerinden 'ta ilanı! Tam sayfa verdiler!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hain darbe kalkışmasının 4. yıl dönümü nedeniyle ’nin etkili gazetelerinden ’a ilan verildi.

    Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı! Tam sayfa verdiler!

    Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde verilen, 251 şehidin isimlerinin de yer aldığı tam sayfa ilanda 'nün Türkiye'deki demokrasi karşıtı darbe girişimine vurgu yapıldı. İlanda, " gecesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan ve varlıklarını gasbeden ve örgüt mensupları, demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini devirmek için Türk halkına silah doğrulttu." ifadeleri yer aldı.

    "ERTELENMİŞ ADALET REDDEDİLMİŞ ADALETTİR"
    Darbe girişimcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisini () uçaklarla bombaladığı hatırlatılan ilanda, darbe girişiminin, Türk demokrasisini savunmak için ayağa kalkan 250'den fazla vatandaşın ölümüne, 2 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğunun altı çizildi. "Ertelenmiş adalet reddedilmiş adalettir." ifadesi kullanılan ilanda, "Fetullah Gülen'i ve suç ortaklarını iade edin." çağrısında bulunuldu.

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