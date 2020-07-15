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    • 15.07.2020 20:46
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    • 15.07.2020 20:46
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    Başkanı , organize suç örgütü mensubunun idamını istiyor

    Başkanı , organize suç örgütü 'ya () yönelik operasyonda yakalanan kişinin idama çarptırılması için çalışacaklarını açıkladı. Trump, Oval Ofis'te aldığı istihbarat brifingi sonrası ile kameraların karşısına geçerek MS-13'e yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.

    Trump o kişilerin idamını istiyor!

    Başkanı , organize suç örgütü 'ya () yönelik operasyonda yakalanan kişinin idama çarptırılması için çalışacaklarını açıkladı.

    Trump, Oval Ofis'te aldığı istihbarat brifingi sonrası ile kameraların karşısına geçerek MS-13'e yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.

    21 ÖRGÜT MENSUBU YAKALANDI

    Söz konusu suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttüklerini aktaran Trump, ve Nevada'da aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 21 örgüt mensubunun yakalandığı bilgisini paylaştı.

    Trump, hakkında 2'si genç kız 7 kişiyi öldürmek suçlaması bulunan bir MS-13 üyesinin New York'ta tutuklandığını bildirerek, ", bu kişinin idamla yargılanması için çalışacak." dedi.

    "ADALET ÖNÜNE ÇIKARILANA KADAR YÖNETİMİM RAHAT UYUMAYACAK"
    ABD'nin Meksika sınırında güvenliğin sağlanmasının da bu örgütün alan bulamaması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Trump, şöyle devam etti:

    "Çocukları katleden canavarların, idam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hayvanların toplumlarımızı terörize etmesine izin vermeyeceğiz. En son MS-13 üyesi adalet önüne çıkarılana kadar yönetimim rahat uyumayacak."

    Kısa adıyla "MS-13" olarak anılan suç örgütü, 1980'li yıllarda ABD'nin şehrinde El Salvadorlu göçmenler tarafından kurulmuştu.

    Yıllar içinde ABD sınırlarını aşarak Kanada, Meksika ve ülkelerine yayılan örgüt, gelirlerini uyuşturucu ticareti ile baskı ve şiddet yoluyla topladığı haraçlardan sağlıyor

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