ÖRGÜTÜN İDEOLOJİK MÜFREDATI

Örgüt, okullarda çocuklara her sabah "Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz" gibi sloganlar attırıyor. Zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

Bu yolla, öğrencilerin aklına "Başöğretmen Öcalan" kavramı işleniyor. Okul şenliklerinde öğrencilerin ellerine Öcalan pankartları veriliyor. Böylece çocuklara, henüz hayata başlarken militarizm aşılanıyor.

Genel olarak örgüt renklerinin hakim olduğu kitaplarda yer alan sözde "Çalışma ve mücadele" ile "Ben şehidim" marşları çocuklara ezberletilerek örgüt ideolojisi işleniyor.

Kitaplarda, Suriye'de çatışmalarda ölen teröristlerinin fotoğrafları ve bunlar için yazılmış şiirler de bulunuyor.