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    • 14.07.2020 14:29
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    Son dakika: 'dan ile 'a çağrı

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - sınırındaki lardan derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara "itidal" çağrısında bulundu. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına da değinen Peskov, "Bu, 'nin iç işleridir. Buna karışamayız ve karşımayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

    Rusya'dan Ermenistan ile Azerbaycan'a çağrı!

    Peskov, başkent 'da gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.

    - sınırında yaşanan lardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.

    Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

    "AYASOFYA'NIN KORUNMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDAN MEMNUNUZ"

    Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına da değinen Peskov, "Bu, Türkiye'nin iç işleridir. Buna karışamayız ve karşımayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

    .Ayasofya'nın UNESCO mirası olarak korunmasının önemine dikkati çeken Peskov, Türk yetkililerinin bu yöndeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi..
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