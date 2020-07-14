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    • 14.07.2020 16:44
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    , ve şehitlerini şarkısıyla andı

    , " Şehitler Günü" nedeniyle ve Keşmir şehitleri için Turgay Evren ve Hadika Kiani'nin Türkçe ve Urduca seslendirdiği "" isimli şarkıyı paylaştı.

    Pakistan Cumhurbaşkanı 15 Temmuz şehitlerini andı

    Klibinde 'dan ve 'den görüntülerin yer aldığı şarkıyı paylaşan Alvi, "Baskı altındaki Keşmir halkının çektiklerini anlatan çok güzel bir şarkı." ifadesini kullandı.

    Alvi, Keşmir'in özgürlüğüne kavuşacağına işaret ederek "Şarkıda da söylendiği gibi daimi bahar gelecek. Acımasız, faşist, öldüren ve tecavüz eden Hindistan'ın baskıları son bulacak, Keşmir özgürlüğüne kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

    13 TEMMUZ 1931, KEŞMİR'DE YAŞANANLARIN BAŞLANGICI KABUL EDİLİYOR

    Keşmir Şehitler Günü kapsamında, 'da her yıl 'da anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

    Keşmir prensliğinde yaşayan bir müezzinin ezan okurken, Keşmir prensliği askerlerince öldürülmesi sonrası 21 farklı kişinin ezanı tamamlamak için minareye çıktığı ve öldürüldüğü gün olan "13 Temmuz 1931", bugün Keşmir'de yaşanan çilelerin başlangıcı kabul ediliyor.

    Haberler Dünya Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 15 Temmuz ve Keşmir şehitlerini Daimi Bahar şarkısıyla andı
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