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    • Dünya
    • 14.07.2020 Gazete
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    Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo Ankara'ya gelecek

    Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo bugün Ankara'ya gelecek. Resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İkili, Türkiye-Malta ikili ve Türkiye- AB ilişkilerinin yanı sıra, Libya'yı değerlendirecek.

    Bartolo Ankara’da
    Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo bugün Ankara'ya gelecek. Resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İkili, Türkiye-Malta ikili ve Türkiye- AB ilişkilerinin yanı sıra, Libya'yı değerlendirecek.
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