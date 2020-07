ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress, "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adında bir rapor yayınladı. Andrew O'Donohue, Max Hoffman ve Alan Makovsky'nin kaleme aldığı raporda, ABD'nin Türk medyasında fonladığı bazı kesimlere desteğin devam etmesi gerektiği ifade edildi.



Raporun en dikkat çekici kısmı ise, 2016-2019 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı (NED)'in Türkiye'de gazeteciliğin desteklenmesi için sağladığı finansmanını altı kat arttırmış olduğu vurgusu oldu. Rapor, bu finansman seviyesinin muhafaza edilmesinin önemli olduğuna da raporda yer verdi.



NED ve diğer ABD'li fon kuruluşlarının Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi medya sitelerini fonlamasının önemli olduğunu açıklayan rapor, bu haber sitelerini "Batı desteği alan dijital kuruluşlar" olarak nitelendirdi ve verilen desteklere rağmen Rusya destekli Sputnik Türkiye kadar etkili olamadıklarını vurguladı.



Raporun içeriğinde, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında objektiflikten uzak düşmanlık öğesi içeren birçok açıklamaya yer verilirken, gerçek haber kaynağı olarak hemen her haberi yalanlanan bazı haber sitelerini örnek göstermeleri de dikkatlerden kaçmadı.



Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle Batı destekli fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD'li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımış oldu. Yerel gazetelerin önemli bir fırsat alanı olduğunu vurgulayan rapor, ABD'li fon sağlayıcıların çalışmalarına yerel gazeteleri dâhil etmeleriyle bu fırsatın da değerlendirilebileceğini belirtti.



Raporu yayınlayan düşünce kuruluşu, geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik için ziyaret etmiş, raporun yazarlarından Alan Makovsky ise bu ziyarette hazır bulunmuştu. (Sabah)