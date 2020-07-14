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    • 14.07.2020 22:26
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    , ve Medyascope raporunda! Yurt dışından gelen paralarla fonlanmışlar

    ’nin ünlü düşünce kuruluşu Center for , “’nin ” adında bir rapor yayınladı. , Medyascope, ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle yurt dışı fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD’li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımış oldu

    Yurt dışından gelen paralarla fonlanmışlar

    'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for , "'nin " adında bir rapor yayınladı. Andrew O'Donohue, Max Hoffman ve 'nin kaleme aldığı raporda, ABD'nin Türk medyasında fonladığı bazı kesimlere desteğin devam etmesi gerektiği ifade edildi.

    Raporun en dikkat çekici kısmı ise, 2016-2019 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı ()'in Türkiye'de gazeteciliğin desteklenmesi için sağladığı finansmanını altı kat arttırmış olduğu vurgusu oldu. Rapor, bu finansman seviyesinin muhafaza edilmesinin önemli olduğuna da raporda yer verdi.

    NED ve diğer ABD'li fon kuruluşlarının , Medyascope, ve Bianet gibi medya sitelerini fonlamasının önemli olduğunu açıklayan rapor, bu haber sitelerini "Batı desteği alan dijital kuruluşlar" olarak nitelendirdi ve verilen desteklere rağmen destekli Sputnik Türkiye kadar etkili olamadıklarını vurguladı.

    Raporun içeriğinde, özellikle hakkında objektiflikten uzak düşmanlık öğesi içeren birçok açıklamaya yer verilirken, gerçek haber kaynağı olarak hemen her haberi yalanlanan bazı haber sitelerini örnek göstermeleri de dikkatlerden kaçmadı.

    Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle Batı destekli fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD'li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımış oldu. Yerel gazetelerin önemli bir fırsat alanı olduğunu vurgulayan rapor, ABD'li fon sağlayıcıların çalışmalarına yerel gazeteleri dâhil etmeleriyle bu fırsatın da değerlendirilebileceğini belirtti.

    Raporu yayınlayan düşünce kuruluşu, geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu tebrik için ziyaret etmiş, raporun yazarlarından Alan Makovsky ise bu ziyarette hazır bulunmuştu. (Sabah)

    Haberler Dünya Gazete Duvar, T24 ve Medyascope ABD raporunda! Yurt dışından gelen paralarla fonlanmışlar
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