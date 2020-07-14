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    • Dünya
    • 14.07.2020 17:08
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    • 14.07.2020 17:08
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    'da ikinci dalga şoku! 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip ten en çok etkilenen ülkeler arasında da yer aldı. Ancak koronavirüs ile ilgili yeterli tedbirleri almayan Fransa ikinci dalga ile karşı karşıya geldi. Fransa , koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke çapında kapalı alanlarda maske yasağının geleceğini ifade etti. Macron, “İkinci dalgaya hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

    1 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak!

    , katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, le mücadele kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren ülke çapında kapalı alanlarda maske yasağının getirileceğini ifade etti.

    Macron, bu uygulamanın ülkedeki sağlık uzmanları tarafından sıkça dile getirilen bir tavsiye olduğunu hatırlattı. "İkinci bir dalgaya hazırlıklı olacağız" diye konuşan Macron, test sayılarının artırılacağı ve koronavirüs tespit edilen kişilerin çevrelerinin daha sıkı takip edileceğinin sözünü verdi.

    FRANSA'DA SON DURUM
    Fransa'da son açıklanan verilere göre 172 bin 377 kişi koronavirüse yakalandı. Bu kişilerin 78 bin 597'si iyileşti ve ülkede toplamda 63 bin 751 aktif vaka bulunuyor. Ayrıca, ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybının 30 bini geçtiği ifade edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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