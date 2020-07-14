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    • Dünya
    • 14.07.2020 16:51
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    • 14.07.2020 16:51
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    , le suçlanan 'i savundu

    Fransa Cumhurbaşkanı , le suçlanan yeni 'in masumiyet karinesinden faydalandığını söyledi. Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

    Macron tecavüzle suçlanan başkanı savundu!

    Macron, 'nda TF1 ve France 2'nin canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kadına karşı şiddetle kararlı mücadele edileceğini ifade eden Macron, le suçlanan Darmanin'in masumiyet karinesinden faydalandığını dile getirdi.

    Macron, Darmanin'a karşı verilen tepkileri anladığını, kendisinin de uyguladığı politikalarla Fransızları ikna etmeyi başaramadığını kabul etti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğunu kaydeden Macron, ağustos itibarıyla kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesini istediğini kaydetti.

    Kovid-19'a yakalanması halinde "klorokin" kullanmayacağını belirten Macron, olası ikinci dalgaya karşı hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

    Macron, ülkede toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunda değişiklik yapılacağının altını çizerek, salgının yol açtığı ekonomik kriz sebebiyle de işsizliğin önemli ölçüde artmasını beklediklerini aktardı.

    2018'DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

    Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

    Paris Savcılığı, Şubat 2018'de Darmanin'e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı almıştı ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran'da soruşturmanın tekrar açılmasına karar vermişti.

    Darmanin, geçen hafta Başbakanlık görevine getirilen Castex'in hükümetinde, İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.

    Haberler Dünya Emmanuel Macron, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i savundu
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