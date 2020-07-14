"YÜZÜNÜN SOL KISMINDA PENÇE İZLERİ VARDI"

Ayının evden kaçmasının ardından sağlık ekiplerini arayan Chernosky, bir ayı tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek yardım istedi. Hastanede ameliyata alınan Chernosky'nin kulağı, yanağı, çenesi ve boynunda derin pençe izleri ve kanama vardı. Doktorlar, Chernosky'nin yanağındaki izlerin tamamıyla iyileşebileceğini söyledi. ABD medyası, boz ayının vahşi yaşam ekipleri tarafından bulunduğunu ve uyutulduğunu duyurdu.