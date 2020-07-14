Arkansas'ta 1996'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden 47 yaşındaki Daniel Lewis Lee, Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki bir federal cezaevinde zehirli iğneyle idam edildi.

Cezalarının infazı dün ertelenen ancak Yüksek Mahkemenin bu kararı bozduğu federal mahkumlar arasındaki Lee'nin sabah yerel saatle 08.00'de öldüğü duyuruldu.

Lee'nin son sözleri, "Ben bunu yapmadım. Hayatımda çok hata yaptım ama bir katil değilim. Siz, masum bir adamı öldürüyorsunuz." oldu.

Diğer yandan Arkansas'ta katledilen ailenin yakınları, Lee'nin idamını desteklemediklerini ifade ederek, bunun yerine zanlının ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti.

Diğer iki federal mahkumun ölüm cezasının da bu hafta infaz edilmesi bekleniyor.



Lee ile beraber yargılanan Chevie Kehoe, 1995'te Lee'yi beyaz ırkın üstünlüğünü savunan "Ari Halkın Cumhuriyeti (Aryan Peoples' Republic)" adlı örgütüne dahil etmişti.

İkili, 1996'da silah tüccarı William Mueller, eşi Nancy ve 8 yaşındaki kızları Sarah Powell'ı öldürmekten tutuklanmıştı. 1999'da çıkarıldıkları duruşmada savcılar, Lee ve Kehoe'nin, Mueller'in evindeki silahlarla 50 bin dolar parayı çaldıklarını belirtmişti.

Kehoe'ye, müebbet hapis cezası verilmişti.

FEDEDAL İDAMLAR ERTELENMİŞTİ

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, dün aldığı kararla, Adalet Bakanlığına "4 federal mahkumun idamını ertelemesi" talimatı vermişti.

Chutkan, "Mahkememizin elindeki bilimsel veriler, zehirli iğne ile infazın, sanık üzerinde aşırı acı ve gereksiz ızdıraba yol açacağını gösteriyor." ifadesini kullanarak, mahkumların infazında başvurulacak bu yöntemin, ABD anayasasının "zalimce ve alışılmadık cezalandırmanın" yasaklanmasını öngören 8. ek maddesiyle çeliştiğini vurgulamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ise Chutkan'ın kararını temyize götürmek için başvurmuştu.

Yüksek Mahkemenin imzalanmamış görüşünde, "idamların planlandığı gibi yapılabileceği" belirtilmişti. Mahkemenin 5 yargıcı bu yönde oy kullanırken, muhalefet eden yargıçların sayısı 4'te kalmıştı ve böylelikle mahkumlar hakkındaki idam kararı infazının önü açılmıştı.

ABD'DE 17 YIL SONRA İLK FEDERAL İNFAZLAR

ABD'de geçen yıl çıkarılan bir kararla 2003'ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanmasının önü açılmış ve ilk idam mahkumunun, 1996'da Arkansas'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden Daniel Lewis Lee olacağı kaydedilmişti.

Lee'nin 13 Temmuz'da, diğer 3 mahkumun ise 28 Ağustos'a kadar idam edilmesi planlanıyordu.