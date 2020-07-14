ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çin'i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı ve Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump, Beyaz Saray bahçesinde, Hong Kong konusunda Çin'e yönelik atılacak yeni adımları ele aldığı basın toplantısında, "Bugün Çin'i Hong Kong halkına yönelik baskı politikalarından dolayı sorumlu tutan bir yasa tasarısı ve başkanlık kararnamesi imzaladım." ifadesini kullandı.





Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarının Kongrenin büyük desteği ile geçtiğini anımsatan Trump,"Bugün ben de bu kararnameyi onayladım. Bu kararname Hong Kong'un özgürlüğünü elinden alan kişileri ve kurumları sorumlu tutmamızı sağlayan yeni araçlar sağlıyor." dedi.

Trump, Hong Kong'daki durumu yakından izlediklerini ve durumun iyi olmadığını kaydederek, "Hong Kong halkınının özgürlükleri elinden alındı ve artık serbest piyasada rekabet edemiyor. Birçok insanın Hong Kong'u terk edeceğinden şüphe ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD ve Hong Kong'un çok fazla iş yaptığını ve Hong Kong'a birçok ayrıcalık tanındığını kaydeden Trump, "Hong Kong'a imtiyazlı davranışımızı sona erdiren bir kararname imzaladım. Hong Kong şimdi Çin anakarası ile aynı muameleyi görecek. Hiçbir ayrıcalığı ve özel ekonomik muamelesi olmayacak." ifadesini kullandı.





KORONAVİRÜSTEN ÇİN'İ SORUMLU TUTTU

İngiliz hükümeti Huawei'yi 5G altyapısından çıkarma kararından da memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Huawei'yi güvenli bulmadığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütünü "Çin'in kuklası" olarak nitelendiren Trump, "Çin'i koronavirüsü gizleme ve bu virüsü tüm dünyaya salması nedeniyle tamamıyla sorumlu tutuyoruz. Bu salgını en başta durdurabilirlerdi, bu çok daha kolay olurdu." ifadesini kullandı.