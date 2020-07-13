Pizza Gate olayı nedir? Wayfair çocuk ticareti mi yapıyor? Soruları dünyada gündem yarattı. Dünya internetten çocuk ticareti olayını konuşuyor. İddialara göre Wayfair özel şifreleme ile çocuk ticareti yapıyor. AB Ülkelerinde ise kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla iken Almanya'da 10 bin çocuk kayıp. Pizza Gate olayı Amerika'nın önde gelen zenginleri ve siyasetçileri için sapkın partilerde çocukların kurban edilmesi ve cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkması olarak adlandırılır. WikiLeaks'in ortaya çıkardığı belgelerinde de geçen bu Pizza Gate olayı daha sonrasında örtbas edilmişti. Peki Pizza Gate olayı nedir? İşte madde madde Pizza Gate...
WAYFAIR AÇIKLAMA YAPTI
Wayfair'den yapılan açıklamada, "Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." ifadeleri kullanıldı.
PIZZA GATE OLAYI NEDİR?
Pizza Gate olayı Amerika'nın önde gelen zenginleri ve siyasetçileri için sapkın partilerde çocukların kurban edilmesi ve cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkması olarak adlandırılır. WikiLeaks'in ortaya çıkardığı belgelerinde de geçen bu Pizza Gate olayı daha sonrasında örtbas edilmişti.
WAYFAIR KAYIP ÇOCUKLAR NEREDE?
Wayfair'in çocuk ticareti yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ev eşyaları ve mobilyalar çocukların isminin verilmesi sonrası açıklama yapan Wayfair'in akıbeti merak ediliyor.
MADDE MADDE PIZZA GATE OLAYI NEDİR?
1. Pizza Gate Skandalı Nedir?
Pizza Gate skandalı kısaca "Amerika'nın önde gelen sermaye sahipleri, ünlü siyasetçileri için sapkın ve insanlık dışı etkinlik ve partilerde çocukların kurban edilmesi ve çocuklara cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkması" olarak özetlenebilir.
2. Skandala "Pizza Gate" Adının Verilmesinin Sebebi
Bu pedofili olaylarını yönettiği iddia edilen kişinin, aynı zamanda meşhur bir pizza markasının da sahibi olması ve bu pedofili olaylarında gizli şifre olarak pizza kodlarının kullanıldığının düşünülmesi. Çok sayıda yazılı ve görsel belgeye dayanan ve bu iddiaların merkezi konumundaki "Comet Pizza adı dahi Child Porn yani Çocuk Pornosu" sözcüklerinden esinlenerek oluşturulduğu iddia ediliyor.
3. Skandalın Merkezinde Yer Alan Comet Pizza'nın Sahibi Kim?
Comet Ping Pong Pizza adlı restoranın sahibi James Alefantls. Ünlü GQ dergisinin yaptığı bir haberde James Alefantls Washington DC'nin en etkili ve nüfuz sahibi 40 kişi arasında anılıyordu.
4. Sistem Nasıl İşliyor?
Bu pizzacı, özellikle ünlü, siyasetçi ve sermaye sahiplerine çocuk pazarlamak üzere çalışan bir şebekenin paravan şirketi gibi gizlice faaliyet yürütüyor. Yapılan tüm yazışmalarda da pizza kodları kullanılıyor. İddiaya göre peynir = kız çocuğu, makarna oğlan çocuğu anlamına geliyor. Ünlüler sapkın partiler verirken yüksek meblağlar ödeyip bu terimlerle pizzacıdan mail ile sipariş veriyor ve bu çocuklar adrese teslim ediliyor. Bazı İddialara göre sahibi olduğu pizza restoranın alt katında sadece "özel konukların" girebildiği bir dizi oda ve özel bölüm bulunmaktadır. Burada sadece pedofili değil, çocuklara işkence ettikten sonra zorla tecavüz gibi olaylar olduğu iddia ediliyor.
5. Pizza Gate Skandalı Nasıl Ortaya Çıktı?
Karmaşık bir ilişkiler ağını içerisinde barındıran skandalı anlamak için Wikileaks tarafından yayınlanan ve 2014 tarihli bir e-posta ile işe başlamamız gerekiyor. Her şey Barack Obama, Bill Clinton ve Hillary Clinton'a danışmanlık yapan John Podesta'nın, ticaret ve yüksek bürokrasi çevresinden kimselerle Comet Ping Pong adında bir pizzacıda düzenlenecek "pedofili" organizasyonuna ilişkin mail alışverişi Wikileaks üzerinden sızdırıldı. Ancak bu süreçte istihbarat birimlerinden, medyaya kadar uzanan bir sansür ağı uygulandı.
6. Skandalı Ortaya Çıkaran Belgeler Neler?
Çocukları, ünlü ve zenginlere pazarladığı iddia edilen pizzacının markasına ait olan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar pedofili iddialarını destekler niteliktedir. Ayrıca Wikileaks'in ortaya çıkardığı e-postalar, bağış faturaları, kullanılan görseller, şifreleme yöntemiyle gizlenen talepler, logolar vs skandalın insanlık dışı boyutunu somutlaştırıyor.
7. Skandalın Dünyada Yankılanmasının Temel Sebebi
Bu sapıklığın yanında, skandalın merkezi konumunda olan pizzacının sahibi iş adamı Alefantis'in Hillary Clinton'un bağışçılarından biri olması. Yine iddialara göre "Pizzacı" James Alefantis'in sadece Clintonlarla değil Obama'nın da içinde bulunduğu geniş bir siyasi ve ticari bir ağın içindedir. Alefantis'in Beyaz Saray'da Obama ile gerçekleştirdiği çok sayıda görüşmesi de bulunmaktadır.
8. Skandalda Kimler Var?
Söz konusu skandalda Clinton çifti, Georges Soros gibi ünlü isimlerin yanı sıra Barack Obama'nın da adı geçiyor. Skandala ilişkin belgelere göre Obama'nın geçmişte "Comet Pizza"ya bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Pizzacıya yollanan bir e-postada Obama'nın özel bir parti için Chicago'dan Washington'a 65 bin dolarlık pizza sipariş ettiğinden söz ediliyor. Georges Soros'un en büyük bağışçısı olduğu "American Bridge Pac" geçmişte "Comet Ping Pong" ile maddi ilişkilerinin olması Pizza Gate skandalına Geroges Soros'un da ortak ederken, skandalın batı medyasında sansüre uğramasının sebeplerinden biri olarak bu durum gösteriliyor.
Bill Clinton, Pedofili ile yargılanmış Jeffrey Epstein'in sahibi olduğu little st James adasında tam 26 defa Epstein'in "The Lolita Express" adlı uçağıyla gidiyor. Daily mail, adayı "underage sex slave ısland" şeklinde ifade ediyor.
Hillary Clinton'ın kampanya danışmanlığını yöneten John Podesta'nın Comet Pizza'nın sahibi Alefantis ile bağlantıları sayesinde Obama'nın seçim kampanyasında bağış toplaması için Comet Pizza'da etkinlik düzenlemesi skandalın boyutunu da ortaya çıkarıyor.
Sızdırılan dokümanlar arasında Clinton Foundation'ın geçmişte Marina Abramovic adında bir performans sanatçısına 10 bin dolar hibe ettiğine ilişkin birtakım veriler ve Marina Abramovic'in John Podesta ile Hillary Clinton'ı "Spirit Cooking" adını verdiği bir etkinliğe davt ettiği e-postalaşmalar da var. İlişkiler ağına baktığımızda, Demokrat Parti'de görevli olan ve Beyaz Saray'da danışmanlık yapan John Podesta'nın kardeşi Tony Podesta ile James Alefantis'in yakın arkadaş olduğunu görüyoruz. Bu yakınlık sayesinde Comet Pizza çok defa Demokrat Parti'nin etkinliklerinde mekan olarak seçiliyor.
WAYFAIR NEDİR?
Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.
YETKİLİLER NE DEDİ?
Wayfair yetkilileri ürünlerin bu kadar pahalı olması söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında "Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.