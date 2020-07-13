[Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-3200 turbojet motorununda sona gelindi]

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDE İMZASI VAR

Yerli ve milli füze motorunun ilk teslimata hazırlandığını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Bunun için birtakım teknik çalışmalar yapılıyor. Bu faaliyetlerin de tamamlanmasının ardından KTJ-3200'ün 2020 yılı sonlarına doğru entegrasyon faaliyetleri için geliştirici firmaya teslim edilebileceğine inanıyorum.

Bu proje Türkiye'nin sadece füze motoru üretebilmesinin çok daha ötesinde anlamlar taşıyor. Bunların başında da uluslararası kimi sözleşmeler ve ülkemizin de imza attığı bu anlaşmaların getirdiği kısıtlamaların aşılması var.

Burada öncelikle bilmemiz gereken konu Japonya tarafından kurulan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR). MTCR çok sayıda ülkenin altına imza attığı bir anlaşma. Bu anlaşmanın temel amacı; dünya üzerinde füze sistemlerinin yayılımının kısıtlanması.

MTCR'nin halihazırda 35 üyesi mevcut. Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Güney Kore, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, ve ABD bu üyelerden bazıları. Zaten bu üye ülkeler, dünyada anlaşmaya konu olan füzeleri üretebilen ülkeleri oluşturuyor."

MTCR KISKACINA YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜM

Şahin, Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi üye ülkelerinin kimi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"MTCR'ye göre üye ülkeler, 300 kilometreden fazla menzil ve 500 kilogramdan ağır harp başlığına sahip silah sistemlerinin kritik bileşenlerini yabancı bir ülkeden tedarik edemiyor.

Yani anlaşmaya göre roket motoru, güdüm sistemi, harp başlığı ve her türlü ana alt sistem bileşenlerini siz yabancı bir ülkeden tedarik edemiyorsunuz. Eğer bunlardan birini yabancı ülkeden alıyorsanız o zaman ürettiğiniz sistemin menzili 300 kilometreyi geçemiyor, taşıdığı harp başlığında ise en fazla 500 kilogram hakkınız oluyor. Yani ciddi bir kısıtlamaya maruz kalıyorsunuz.

Örneğin bizim SOM seyir füzemiz, Fransız TR40 motorunu kullanıyor ve dolayısı ile bu anlaşma kapsamındaki kısıtlara giriyor. Aynı şekilde ATMACA gemisavar füzemiz de söz konusu Fransız motorunu kullanıyor ve dolayısıyla bu anlaşma kapsamındaki kısıtlara giriyor."