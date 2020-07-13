Suriyeli Türk lirasına geçiyor

"HERHANGİ BİR DEĞER KAYBI YAŞAMIYOR"

Ahmed, "Suriye lirasının değer kaybetmesiyle zarar etmeye başlamıştık. Güvenli para birimi olan TL satışlar yapmaya başladık. Bab'da yer alan dükkanımda artık tüm malzemelerin TL ile satışını yapıyorum." dedi.

TL'nin kullanıldığından beri hem kendisinin hem de alışveriş yapan müşterilerinin rahatladığını belirten Ahmed, "TL, Suriye lirasına göre çok güvenli. Herhangi bir değer kaybı yaşamıyor ve daima sabit." ifadesini kullandı.

Ahmed, "İlk günlerde TL'ye ulaşamasak da şu an hepsi bulunuyor. Daha önce dükkanıma malzeme temin ederken dolarla alıp Suriye lirası ile satıyorduk. Bu değişimle sadece tek bir para birimiyle (TL) çalışıyoruz." diye konuştu.

Ticaretle uğraşan Muhammed Casim de, "2011'de Esed rejimine karşı devrime kalkarak istemediğimizi göstermiştik. Mecburen Suriye lirası ile çalışıyorduk. Değerini kaybeden Suriye lirası yerine TL kullanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Suriye halkına destek verdiğini belirten Casim, "Suriye lirası artık yerlerde sürünüyor çok değer kaybetti. Hala bazı yerlerde Suriye lirası geçerli olsa da yaygın olarak TL kullanılıyor. Bölgemizde bulunan tüm ticari işletmelerin Suriye lirasından vazgeçip güvenli TL'ye yönelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bab'da döviz işiyle uğraşan Mustafa Cibli de "Bölgemizde şeker, yağ, bakliyat, sebze, akaryakıt gibi temel ihtiyaçların tamamı TL ile satılıyor. TL ile halkımız kendini daha çok güvende hissediyor." ifadesini kullandı.