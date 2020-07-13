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    • 13.07.2020 16:23
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    Son dakika: Avrupa Birliği'nden - sınırındaki yla ilgili flaş açıklama

    Son dakika herine göre, Avrupa Birliği (AB), 'ın 'a top atışlarıyla saldırı girişiminin ardından, tüm taraflara ya son verme ve gerginliğin azaltılması için acil adım atma çağrısında bulundu.

    AB'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

    Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ve sınırındaki nın can kaybına yol açmasının üzüntü verici olduğu belirtildi.

    Açıklamada, tarafların Minsk Grubu çerçevesinde doğrudan iletişim kurması gerektiğinin altı çizilerek, ihlalinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) tekrar sahada denetime başlamasının önemine işaret ettiği kaydedildi.

    "AB taraflara ateşkese uyma ve tekrar müzakerelere başlama çağrısında bulunuyor" ifadesine yer verilen açıklamada, gerginliği azaltmak için acilen adım atılması gerektiği vurgulandı.

    Ermenistan su, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da yaparak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

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