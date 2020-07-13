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    • Dünya
    • 13.07.2020 20:27
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    • 13.07.2020 20:27
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    Okulların açılması o şarta bağlı! 'den flaş açıklama!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 15 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsten daha az kişinin etkilenmesi i toplu kullanım alanları kapatıldı. Toplu kullanım alanlarından biri de okullar. Peki koronavirüs henüz bitmemişken okullar açılabilecek mi? () tarafından yapılan açıklamada, hükümetlerin corona virüse karşı alınacak temel önlemleri uygulamadığı takdirde pandeminin çok daha kötüye gidebileceği uyarısı yapıldı. Bununla birlikte DSÖ sözcüsü Ryan, okulların güvenle açılmasının tek yolunun pandemiyi bastırmak olduğunu söyledi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.



    Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrusunu söylemek gerekirse, birçok ülke yanlış yöne saptı, virüs hala bir numaralı düşmanımız olmaya devam ediyor. Eğer temel önlemler uygulanmazsa, pandemi gittikçe kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

    "OKULLARI AÇMAK POLİTİK BİR KARAR OLMAMALI"
    DSÖ'nün Sağlık Acil Durumları Programı'nın Yönetici Direktörü Michael J. Ryan ise, pandemi esnasında okulların açılmasını değerlendirdi.

    Ryan, "Okulların açılamasının politik bir karar olmamalı. Bu çocuklar için adil değil. Eğer pandemiyi bastırabilirsek, okullar güvenle açılabilir" değerlendirmesini yaptı. Bununla birlikte DSÖ direktörü, Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde görülen ilk vakayı bulmaya çok yaklaştıklarını açıkladı.

    Diğer taraftan dünyada Covid-19 vakalarının sayısı 13 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 573 bine yaklaştı.
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