Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 100 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 100 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 229 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 100 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 250'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 229 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 79 bin 735'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının 46 bin 998 olduğu bilgisini paylaştı.