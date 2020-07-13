Sonuçları MedRxiv'de yayımlanan araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Covid-19'a yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi. Ancak 3 ay sonra bunların sadece yaklaşık yüzde 17'sinde Covid-19'ü nötrleştirici antikorlar bulundu.

"COVİD-19 BAĞIŞIKLIĞI BİRKAÇ AYDAN FAZLA SÜREMEZ"

Bununla birlikte, bilim dünyası hangi düzeydeki antikor düzeyinin Covid-19'dan korunmaya yeterli olabileceğini net olarak tespit edebilmiş değil. Fakat, kısa dönemli bağışıklık tepkisi soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklara yol açan diğer virüslerde de görülüyor. Uzmanlar buradan ve kendi araştırmalarının bulgularından yola çıkarak Covid-19 bağışıklığının birkaç aydan daha uzun süremeyeceğini açıkladı.