WAYFAIR AÇIKLAMA YAPTI

Wayfair'den yapılan açıklamada, "Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." ifadeleri kullanıldı.

PIZZA GATE OLAYI NEDİR?

Pizza Gate olayı Amerika'nın önde gelen zenginleri ve siyasetçileri için sapkın partilerde çocukların kurban edilmesi ve cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkması olarak adlandırılır. WikiLeaks'in ortaya çıkardığı belgelerinde de geçen bu Pizza Gate olayı daha sonrasında örtbas edilmişti.