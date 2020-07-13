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    • 13.07.2020 10:50
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    • 13.07.2020 11:50
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    'dan 'ye 'AB adaylığı' tehdidi: Müzakereleri sonlandırma cesareti göstermeliyiz

    'nde (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını "ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendirdi ve ile adaylık müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

    Almanya'dan Türkiye'ye 'AB adaylığı' tehdidi

    'nde (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, 'de Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösterdi.

    Kararı, "Ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendiren Hahn, kararın "Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nden giderek artan yabancılaşmasını" da gösterdiğini söyledi.

    KÜSTAH TEHDİT
    Hahn, "Bundan bazı sonuçlar çıkarmalı ve Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırma cesareti göstermeliyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.



    İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA
    Cuma günü Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Başkan kararı imzalamıştı. Başkan Erdoğan daha sonra Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını da duyurdu.

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