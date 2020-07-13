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    • 13.07.2020 23:08
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    • 13.07.2020 23:08
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    'deki Türklerden ABD kongresine mektubu

    'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi, 'nün darbe girişimine ve tehlikeli faaliyetlerine ilişkin ABD Kongresine mektup göndererek, örgüt lideri 'in Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

    ABD'deki Türklerden ABD kongresine FETÖ mektubu

    'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (), Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ve tehlikeli faaliyetlerine ilişkin ABD Kongresine mektup göndererek, örgüt lideri 'in Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

    Eş Başkanlığını Günay Evinç ve 'nun yaptığı TASC çatı kuruluşunun tüm yönetim kurulu üyelerinin imzasının bulunduğu mektup, Temsilciler Meclisi ve Se üyelerine gönderildi.

    DELİLLER DE VAR
    Örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla FETÖ'nün darbe girişimine yeltendiğini ve NATO silahlarını kullanarak Türk halkına ateş açtığı hatırlatılan mektupta, buna dair delillerin de olduğu vurgulandı.

    Ayrıca Gülen'in bazı konuşmalarında darbe girişimine ilişkin açık şekilde mesajlar verdiğine dikkat çekilirken, Gülen, 1993'de bombalanması da dahil çeşitli terör faaliyetlerine teşvik ettiği için tutuklanarak müebbet hapse mahkum edilen "Kör Şeyh" lakaplı Ömer Abdül-Rahman'a benzetildi.

    Öte yandan FETÖ'nün i ve İslam'ı temsil etmediğine ve demokratik değerlere inanmadığına dikkat çekilen mektupta, şu değerlendirmede bulunuldu:

    "Fetullah Gülen, yolsuzluk nedeniyle federal ve eyalet çapında çeşitli soruşturmalar altında olan milyonlarca dolarlık ağını temsil etmektedir. Biz Amerikalı Türkler, kendimizi, politik güç kazanmak için Amerikan toplumuna nüfuz etmeye çalışan Gülen tarikatının köktendinciliğinden ve 'dinler arası diyalog' kavramı arkasına sakladığı antisemitizm anlayışından ayırmaktayız. Takipçileri tarafından 'yüce' olarak anılan ve kendi kendi din alimi ilan etmiş bu otokratik kişi ile ilişkilendirilmek veya temsil edilmek istemiyoruz."

    Gülen'in Türkiye'ye iadesi de istenen mektupta, Amerikalı Türkler ve Türk halkının, Gülen ve yönetici dairesinin yargılanması konusunda adalet istediğinin altı çizildi.

    Mektupta, "ABD, Türk halkının bu talebini reddetmemeli. İade için gerekli şartlar açıktır." ifadesi kullanıldı.

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