



Trump, görevi dönemindeki eylemleri nedeniyle "insan hakları ihlalleri" ile suçlanan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin suçla mücadelesini de överek, "Beğenin ya da beğenmeyin Rudy, suçla mücadelede çok iyi iş çıkardı. O, New York'un en büyük belediye başkanıydı." dedi.

Atlanta, Philadelphia ve Minneapolis gibi Demokratlar'ın yönetimindeki kentlerde de artan suç oranlarının altını çizen Trump, "Radikal siyasetçiler, masum Amerikan halkına karşı savaş açıyor." ifadesini kullandı.