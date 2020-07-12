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    • Dünya
    • 12.07.2020 20:33
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    • 12.07.2020 20:34
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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'daki a ilişkin açıklama

    Milli Savunma Bakanlığı (), 'daki orman ına ilişkin, " ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için Ç-144 görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

    MSB'den Heybeliada'daki yangına ilişkin açıklama

    MİLLİ Savunma Bakanlığı (), 'daki orman ına ilişkin, " ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için Ç-144 görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

    MSB, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. 'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır." denildi.

    Haberler Dünya Milli Savunma Bakanlığı'ndan Heybeliada'daki yangına ilişkin açıklama
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