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    • Dünya
    • 12.07.2020 21:57
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    • 12.07.2020 21:59
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    'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler! Artık daha tehlikeli

    salgını ile ilgili tüm dünyayı korkutan bir açıklama yaptı. Koronavirüsün mutasyona uğradığı ifade edilen açıklamada, virüsün ülkede daha tehlikeli ve enfeksiyon gücü yüksek bir hal aldığı belirtildi.

    İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler!

    salgını ile ilgili tüm dünyayı korkutan bir açıklama yaptı. Koronavirüsün mutasyona uğradığı ifade edilen açıklamada, virüsün ülkede daha tehlikeli ve enfeksiyon gücü yüksek bir hal aldığı belirtildi.

    "VİRÜSÜN İRAN'DA ENFEKSİYON GÜCÜ YÜKSELDİ"
    İran Sağlık Bakanlığı Teknoloji ve Araştırma Başkan Yardımcısı Rıza Melekzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüsün İran'da mutasyona uğradığını belirterek, "Yapılan son araştırmalar korona virüsün İran'da D614 formundan G614 formuna dönüştüğünü göstermekte. Virüs İran'da daha tehlikeli ve enfeksiyon gücü yüksek bir hal aldı" ifadesini kullandı.

    Koronavirüsün G614 formunun Avrupa'da da gözlemlendiğini kaydeden Melekzade, oluşan yeni formun virüsün hücre sistemine girişini sağlayan Spike proteinde değişiklik oluşturduğunu belirtti.

    İRAN'DA SON DURUM
    İran'da son 24 saatte 194 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde toplam ölü sayısı 12 bin 829'a, vaka sayısı ise 2 bin 186 artarak 257 bin 303'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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