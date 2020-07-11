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    • Dünya
    • 11.07.2020 Gazete
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    , 25 yılı geride bıraktı! Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı ise hala aynı...

    Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili hayattan kopardığı , 25 yılı geride bıraktı. Kimlik tespiti yapılan 9 kurbanın daha bugün 'na defnedileceği açıklandı.

    Haberler Dünya Srebrenitsa Soykırımı, 25 yılı geride bıraktı! Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı ise hala aynı...
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