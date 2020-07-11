Srebrenitsa Soykırımı, 25 yılı geride bıraktı! Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı ise hala aynı...
Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili hayattan kopardığı Srebrenitsa Soykırımı, 25 yılı geride bıraktı. Kimlik tespiti yapılan 9 kurbanın daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.
Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili hayattan kopardığı Srebrenitsa Soykırımı, 25 yılı geride bıraktı. Kimlik tespiti yapılan 9 kurbanın daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.