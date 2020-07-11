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    • Dünya
    • 11.07.2020 18:01
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    • 11.07.2020 18:01
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    Elleri arkadan bağlı iskelet... ’de önce işlenmiş ortaya çıkarıldı

    'de larında önce işlenmiş bir ortaya çıkarıldı. Maktulün erkek olduğu tahmin edilirken cesedi yüzü koyun yere uzanmış vaziyette ve elleri arkadan bağlı halde bulundu. Kazıda çalışan arkeolog, osteologlarin ölüm nedenini çözebileceğini belirtti.

    Elleri arkadan bağlı iskelet! 2500 yıllık cinayet...

    'nin Buckinghamshire bölgesinde hattı için yapılan çalışmalarında elleri bağlı, yüzükoyun bir iskelet bulundu.

    İskeletin 'nda; 2000- önce yaşayan bir yetişkin erkeğe ait olduğu ve bu kişinin bir sonucu öldüğü ya da infaz edildiği düşünülüyor.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre, projesinde arkeolog olarak çalışan Dr. , 'ya yaklaşık bir saat mesafedeki Wendover kasabasında bulunan iskelet üzerinde osteologlar (kemik bilimciler) tarafından yapılacak çalışmaların ölüm nedenini aydınlatabileceğini söyledi.

    STONEHENGE'E BENZER ANIT MEZAR

    Demiryolu hattındaki kazılarda ayrıca Neolitik Çağ'a ait Stonehenge benzeri bir la Roma dönemine ait kurşundan yapılmış tabut içinde bir iskelet de bulundu.

    4000-5000 yıl öncesine ait anıt mezar 65 metre çapında bir daire oluşturacak şekilde dikilmiş ahşap direklerden oluşuyor.

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