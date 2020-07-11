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    • 11.07.2020 19:59
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    ’da iki küçük havada çarpıştı! Ölüler var

    'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dülmen kentinde havada 2 küçük çarpıştı. 2 pilotun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    iki uçak havada çarpıştı!

    Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dülmen kentinde havada 2 küçük uçak havada çarpıştı.

    2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada 2 pilot da hayatını kaybederken, uçaklar ormanlık alana düştü.

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yerinde yapılan arama çalışmalarında pilotlardan birinin cansız bedeni uçak enkazının yanında, diğer pilotun cansız bedeni ise ormanlık alanın içinde bulundu.

    GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan havacılık uzmanları, Almanya'da son yıllarda buna benzer uçak kazalarında artış olduğunu ve kazaların nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtiyor.
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