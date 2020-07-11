2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 pilot da hayatını kaybederken, uçaklar ormanlık alana düştü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yerinde yapılan arama çalışmalarında pilotlardan birinin cansız bedeni uçak enkazının yanında, diğer pilotun cansız bedeni ise ormanlık alanın içinde bulundu.