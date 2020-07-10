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    • Dünya
    • 10.07.2020 18:49
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    • 10.07.2020 19:04
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    hakkında bir daha konuşmayacak

    'nin egemen bir güç olarak Ayasofya'yı açması adeta Hristiyan dünyasında deprem etkisi yaptı. Hristiyanlar ve Ortadokslar hüzne boğulurken Rus Senatör , "Bu mimari anıtın, bu mabedin tüm Ortodoks dünyası için önemi, Ayasofya’nın tüm insanlığın ortak mirası olduğu yönünde tüm açıklamalar tarafımızdan yeterince yapıldığını düşünüyorum" dedi.

    Rusya'dan Ayasofya kararı

    Eski ABD Büyükelçisi ve Rus Senatör Sergey Kislyak, Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemez olduğu yönünde tüm açıklamaların yapıldığı, Ankara'ya yönelik başka bildiri veya açıklamaların büyük ihtimalle olmayacağını belirtti.

    "YETERİNCE AÇIKLAMA YAPTIK"

    Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Sergey Kislyak, Ayasofya'nın müze statüsünün değişmesine ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamasında, "Bu mimari anıtın, bu mabedin tüm Ortodoks dünyası için önemi, Ayasofya'nın tüm insanlığın ortak mirası olduğu yönünde tüm açıklamalar tarafımızdan yeterince yapıldığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

    Ayrıca Kislyak, "Bu karar şahsen bende büyük hayal kırıklığı yarattı" sözlerini sarf etti.

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