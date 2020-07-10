"YETERİNCE AÇIKLAMA YAPTIK"

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Sergey Kislyak, Ayasofya'nın müze statüsünün değişmesine ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamasında, "Bu mimari anıtın, bu mabedin tüm Ortodoks dünyası için önemi, Ayasofya'nın tüm insanlığın ortak mirası olduğu yönünde tüm açıklamalar tarafımızdan yeterince yapıldığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.