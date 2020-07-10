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    • Dünya
    • 10.07.2020 Gazete
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    'ın ’daki heykeli yakıldı. Geriye kaidesi kaldı

    Başkanı 'ın eşi 'ın 'daki heykeli yakıldı. Slovenya asıllı ABD vatandaşı olan Melania Trump'ın heykelinin ateşe verildiği ortaya çıktı. Heykeli yapan sanatçı , Melania Trump heykelinin ABD olarak bilinen 4 Temmuz tarihinde kundaklandığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Haberler Dünya Melania Trump'ın Slovenya’daki heykeli yakıldı. Geriye kaidesi kaldı
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