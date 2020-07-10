ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'daki heykeli yakıldı. Slovenya asıllı ABD vatandaşı olan Melania Trump'ın heykelinin ateşe verildiği ortaya çıktı.
Heykeli yapan sanatçı Brad Downey, Melania Trump heykelinin ABD bağımsızlık günü olarak bilinen 4 Temmuz tarihinde kundaklandığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Heykeli yapan sanatçı Brad Downey, Melania Trump heykelinin ABD bağımsızlık günü olarak bilinen 4 Temmuz tarihinde kundaklandığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.