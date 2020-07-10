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    • Dünya
    • 10.07.2020 10:49
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    • 10.07.2020 10:49
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    sınırında hareketli dakikalar! tatbikata girişti...

    'da hareketli dakikalar yaşandı. su, Libya'nın sınırında askeri tatbikat gerçekleştirdi. Mısır ordusu sözcüsü , tatbikatın silahlı kuvvetler birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde olduğunu ifade ederek, birkaç gün süren tatbikatın ana aşamasının, ordunun ana birimleri ve birimleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

    Libya sınırında hareketli dakikalar! Darbeci Sisi ateşle oynuyor...

    Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cufra ve Sirte'nin 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyerek 'ya sinyali vermişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise ülkede askeri müdahale tehdidinde bulunan Sisi'yi kınayarak, Sisi'nin açıklamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.


    BİRKAÇ GÜN SÜREN TATBİKAT

    Mısır'ın düzenlediği tatbikat birkaç gün sürdü. Mısır su sözcüsü , tatbikatın silahlı kuvvetler birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde olduğunu ifade ederek, birkaç gün süren tatbikatın ana aşamasının, ordunun ana birimleri ve birimleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

    Haberler Dünya Libya sınırında hareketli dakikalar! Mısır tatbikata girişti...
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