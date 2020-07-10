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    • Dünya
    • 10.07.2020 19:12
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    • 10.07.2020 19:12
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    'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 938'e yükseldi

    'da açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 13 bin 428'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 242 bin 639'a ulaştı.

    İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 938'e yükseldi

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 34 bin 938'e yükseldi.

    açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 13 bin 428'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 242 bin 639'a ulaştı.

    Son 24 saatte 276 yeni vaka kaydedilirken, bu sayı 25 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka artışı oldu.

    İyileşenlerin sayısı bugün 295'lik artışla 194 bin 273'e çıktı.

    Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 artarak 34 bin 938'e yükseldi.

    Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 854 bin 621 test yapıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 938'e yükseldi
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