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    • 10.07.2020 19:44
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    'dan İslam karşıtı karar! Lille kentinde duruşmalarda başörtüsü yasağı getirildi

    Son dakika haberine göre 'nın Lille kentinde kadın avukatlara duruşmalarda başörtüsü takma yasağı getirildi. Mahkemenin kararına itiraz eden avukatlar bu kararının anayasal özgürlükleri ihlal ettiğini belirtti. Bu avukatların Yargıtay'a başvurduğu bildirildi.

    Fransa'nın Lille kentinde duruşmalarda başörtüsü yasağı getirildi

    gazetesinin haberine göre, kadın avukatların başörtüsü takmasına yönelik getirdiği yasağı onayladı.

    Mahkeme avukatların duruşmalarda sadece cübbe giymeleri gerektiğine karar verdi.

    Mahkemenin kararına itiraz eden avukatlar Lille Barosunun bu kararının anayasal özgürlükleri ihlal ettiğini belirtti. Bu avukatların Yargıtay'a başvurduğu bildirildi.

    Bir Müslüman kadın avukat Aralık 2018'de duruşmaya başörtüsüyle katılmak istemişti ancak izin verilmemişti. Lille Barosu Haziran 2019'da yeni düzenleme getirerek duruşmalarda başörtüsü takmayı, dini veya siyasi görüşünü belirten simgeleri taşımayı yasaklamıştı. Bunun üzerine Douai Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.

    Haberler Dünya Fransa'dan İslam karşıtı karar! Lille kentinde duruşmalarda başörtüsü yasağı getirildi
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