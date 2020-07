Geçen haftalarda New York Times'ın ortaya attığı iddia, Rusya ve ABD arasında iplerin gerilmesine neden oldu. İddiaya göre Rusya, Afganistan'da ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a ödül verdi. Söz konusu iddia, hem Rusya tarafından hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, New York Times'ın haberi için, "Yine Times yalanlarından birisi" değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra da "Bana kimse böyle bir şeyden söz etmedi" diyerek New York Times'ı yalanladı.