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    • 09.07.2020 22:59
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    Son dakika: kabusu yaşıyor! ’daki 48 hastanenin servisinde yer kalmadı

    Türkiye sağlık sektöründe attığı adımlarla dünyaya örnek olurken, ’nin eyaletinde korona virüs vakalarının artması nedeni ile 48 hastanenin yoğum bakım servisinde yer kalmadı.

    ABD'de sağlık sistemi yerle bir!
    'de korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. eyaletinde bulunan 48 hastanede artan korona virüs vakaları nedeni ile servisinde yer kalmadı. Sağlık Hizmetleri İdaresi Ajansı (AHCA) tarafından yapılan açıklamada eyalette bulunan diğer 52 hastanede ise yoğum bakım servislerinin yatak kapasitesinin yüzde 10 ve altına indiği aktarıldı. Eyalet genelinde toplam korona virüs vaka sayısı 232 bin 718'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 9'a ulaştı.



    Öte yandan ABD genelinde son 24 saatte 62 bin 10 kişide korona virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 160 bin 321'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 906 kişi artarak, 134 bin 924'e yükseldi. ABD, dünyada korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: ABD kabusu yaşıyor! Florida’daki 48 hastanenin yoğun bakım servisinde yer kalmadı
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