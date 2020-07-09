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    • 09.07.2020 17:02
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    Bir şehir her yerde onu arıyor! Belediye başkanı ortadan kayboldu

    'de polis, bir süre önce ortadan kaybolan Seul Belediye Başkanı 'u arama çalışmalarına devam ediyor. Won-soon'un kaybolmadan bir süre önce vasiyete benzer bir mesaj bıraktığı ortaya çıktı.

    Bir şehir her yerde onu arıyor! Belediye başkanı ortadan kayboldu

    Güney Kore polisi, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un kaybolduğunu ve arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

    Polis yetkilileri Park'ın, cep telefonundan son sinyalin alındığı Sungbuk bölgesinde arandığını duyurdu. Park'ın telefonunun kapalı olduğu haber veriliyor.

    EVDEN AYRILMADAN ÖNCE MESAJ BIRAKTI
    Kızı, 64 yaşındaki Park'ın evden ayrılmadan önce "vasiyete benzer" bir sesli mesaj bıraktığını söyledi.

    Park'ın bugün makamına gitmediği, belediye binasında bir yerel hükümet yetkilisiyle olan görüşmesini iptal ettiği belirtiliyor.

    İlk kez 2011'de Seul Belediye Başkanı seçilen Park, geçen yıl üçüncü ve son dönem için yeniden bu göreve gelmişti.

    Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in partisi Liberal Demokratik Parti'nin üyesi olan Park'ın 2022 seçimlerinde iktidarın muhtemel başkan adaylarından biri olarak görülüyordu.
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