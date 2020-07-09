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    • Dünya
    • 09.07.2020 13:13
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    • 09.07.2020 13:18
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    'yi karıştıran iddia: Trump babasının maruz kaldı

    Son dakika haberine göre, 'ın yeğeni Mary tartışmalara neden olan kitabında, Başkanı'nın uzun yıllar babasının maruz kaldığını öne sürdü. Ülke gündeminde uzun süredir tartışmalara neden olan "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" adlı kitap 14 Temmuz'da okuyucuyla buluşacak.

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

    'yi sarsan iddia: Trump babasının maruz kaldı.

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın aile yaşantısına ışık tutan bir kitap yayımlanacak..

    Trump'ın yeğeni tarafından yazılan kitaba ilişkin son iddia ise ABD Başkanı'nın uğradığı tacizi konu alıyor. Mary Trump'a göre ABD Başkanı Trump uzun yıllar boyunca babası 'ın baskılarıyla karşılaştı. Klinik psikolog olan Mary Trump'ın basına yansıyan analizine göre Fred Trump, oğlunu yıllarca duygusal olarak taciz etti. Babası nedeniyle ABD Başkanı'nın çocukluğu korku içerisinde geçti.




    Mary Trump'a göre, uzun yıllar tacize maruz kalan Trump'ın yaşadığı travmalar nedeniyle ABD Başkanı "mahvoldu" ve "insani duygular geliştirme ve hissetme yeteneğini kaybetti.". Ülke gündeminde uzun süredir tartışmalara neden olan "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" adlı kitap 14 Temmuz'da okuyucuyla buluşacak.

    Tıpkı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap gibi, Mary Trump'ın kitabı da raflarda yerini bulmadan basında geniş bir şekilde yer aldı..

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