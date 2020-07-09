ABD'nin Illinois eyaletinde, pitbull dehşeti yaşandı. Olay, Marley Grace Wilander adındaki 17 aylık bir bebeğin ailesiyle misafir olarak gittiği komşusunun evinde, üst kattaki bir odada oyun oynadığı sırada, pitbull cinsi köpek tarafından parçalanarak öldürülmesiyle meydana geldi. 4 Temmuz Cumartesi günü komşularının evinde düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasına katılan aile, çocukları Marley'i, komşularının üst kattaki odasında bulunan etrafı parmaklıklı çocuk oyun yerine bıraktı.