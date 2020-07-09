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    • Dünya
    • 09.07.2020 14:41
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    • 09.07.2020 14:41
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    'de vahşeti: 17 aylık bebeği parçaladı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin () eyaletinde, 17 aylık bir misafir olarak gittiği komşusunun evinde cinsi köpek tarafından parçalanarak öldürüldü.

    Pitbull vahşeti: 17 aylık bebeği öldürdü

    ABD'nin Illinois eyaletinde, pitbull dehşeti yaşandı. Olay, Marley Grace Wilander adındaki 17 aylık bir bebeğin ailesiyle misafir olarak gittiği komşusunun evinde, üst kattaki bir odada oyun oynadığı sırada, pitbull cinsi köpek tarafından parçalanarak öldürülmesiyle meydana geldi. 4 Temmuz Cumartesi günü komşularının evinde düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasına katılan aile, çocukları Marley'i, komşularının üst kattaki odasında bulunan etrafı parmaklıklı çocuk oyun yerine bıraktı.

    İKİ PİTBULL TARAFINDAN ISIRILDI

    Gecenin sonunda evin bodrumunda kilitli olan komşularının 2 pitbull cinsi köpeği bir süre sonra dışarı çıktı. Evin sahibinin üst kattan sesleri duyması üzerine Wilander'ın oyun oynadığı yere çıktığı ve köpeklerin minik bebeği ısırdığını olaya müdahale etmeye çalıştığı ancak, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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